Scuderia Ferrari accoglie nuovo team Esport: chi correrà per il Cavallino

Scuderia Ferrari Esports Team affronterà la stagione 2023 con una line-up completamente rinnovata: a rivelarlo è lo stesso Cavallino Rampante sul suo sito ufficiale, dove ha svelato la nuova squadra di simdriver che gareggerà nel F1 Esports Pro Championship di quest’anno.

La nuova leva è Jonathan Riley, britannico d’annata 2003 diventato professionista del sim racing nel 2018. Oltre a studiare fisica, Riley è il campione della Ferrari Velas Esports Series 2022, vinta dopo un ottimo hot lap al volante di una 488 GT3 Evo sul circuito di Indianapolis: “È davvero incredibile vedere che tutto il duro lavoro svolto per vincere la Ferrari Esports Series è stato ripagato con un posto nella Scuderia Ferrari Esports Team. È un'opportunità fantastica e non vedo l'ora di mettermi al volante”, ha dichiarato.

Nicolas Longuet, francese nato in Italia nel 2002, è ormai un veterano della scena esport: dopo un secondo posto nel campionato francese nel 2018 e il debutto in F1 Esports con la Red Bull Racing a 17 anni, ha corso per Renault, Alpine ed Alfa Romeo aggiudicandosi tre vittorie e sei pole position, oltre a un quarto posto assoluto nel campionato 2020. La sua esperienza aiuterà certamente il Scuderia Ferrari Esports Team a lottare per il titolo quest’anno. A proposito, Longuet ha affermato: “Questo è un sogno che si avvera! Forse non è risaputo che sono per metà italiano, quindi è fantastico per me rappresentare finalmente anche questo paese con la Scuderia Ferrari Esports Team. Sarà un anno entusiasmante”.

A chiudere il trio è Bari Broumand (nome completo Bardia Broumandgohar), iraniano d’annata 2003 che ha vinto per sette volte il campionato nazionale go-kart e, nel 2020, ha esordito nella F1 Esports Series con il team Mercedes. Nel 2021 e nel 2022 ha corso per McLaren Shadow ottenendo rispettivamente un quinto e un quarto posto assoluto in campionato, con due pole position e una vittoria a suo nome: “È fantastico entrare a far parte di un team così prestigioso ed è un vero onore per me rappresentare la Ferrari. Sono molto emozionato e non vedo l'ora di iniziare”, ha aggiunto.

Naturalmente non è mancato il commento del team principal Marco Matassa: “Siamo orgogliosi di presentare la nostra formazione 2023. Abbiamo optato per un pool di piloti completamente nuovo, perché abbiamo visto che era giunto il momento di voltare pagina. I nostri risultati nelle ultime due stagioni non sono stati all'altezza delle nostre aspettative, così abbiamo deciso di ripartire con un foglio di carta inviolato, con due giovani ma impressionanti, Nicolas e Bari. Sono sicuro che porteranno la competenza, la determinazione e la voglia di vincere che ci vedranno all'altezza. La squadra non può accontentarsi di niente di meno che vincere e penso che la selezione che abbiamo fatto ci metta in condizione di lottare presto per i primi. Benvenuto anche a Jonathan, che ha fatto così bene nella Ferrari Esports Series e ora guiderà per noi in Campionati GT nei prossimi mesi”.