Scuf Gaming annuncia Vantage, nuovo controller PS4 pensato per i pro gamer

Scuf Gaming ha annunciato Vantage, un nuovo gamepad per PlayStation 4 indirizzato ai giocatori più esigenti. Le caratteristiche della periferica sembrano ricordare l'Elite Controller disponibile per Xbox One.

Come potete vedere nelle immagini riportate in calce alla notizia, il nuovo gamepad per PlayStation 4 di Scuf Gaming punta senza compromessi alla personalizzazione e alla flessibilità, permettendo di mappare i comandi su una serie di tasti aggiuntivi: possiamo notare quattro levette extra nella parte posteriore del controller, oltre ai due tasti dorsali posizionati ai lati. Grazie al design modulare del controller, inoltre, gli utenti possono regolarne il peso distribuendolo secondo le proprie esigenze.

La disposizione delle due levette è ispirata al layout del pad Microsoft, mentre l'impugnatura può contare su una superficie anti-scivolo in grado di offrire un grip migliore. La periferica sembra ricordare le caratteristiche e le funzioni dell'Xbox One Elite Controller, presentandosi come un pad di fascia alta pensato per i pro gamer e i giocatori più attenti alle prestazioni.

Lo Scuf Gaming Vantage è ordinabile sul sito ufficiale del produttore, ma al momento risulta disponibile solo negli Stati Uniti e in Canada. Parlando del prezzo, il modello wireless viene proposto a 199,95 dollari, mentre quello con filo può essere acquistato a 169,95 dollari. Ci fareste un pensiero se venisse portato anche in Europa?