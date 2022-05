Scuf Reflex: il controller di PS5 ora offre una marea di opzioni di personalizzazione

Lanciati lo scorso mese di dicembre giusto in tempo per le festività natalizie, i i controller della serie Scuf Reflex si sono imposti come le prime alternative di fascia alta al DualSense di PlayStation 5. Oggi, a distanza di qualche mese, Scuf amplia la sua offerta mettendo a disposizione nuove opzioni di personalizzazione.

I giocatori interessati all'acquisto dei tre modelli di Scuf (Base, Pro ed FPS) possono adesso scegliere fra 32 differenti colorazioni per le scocche. Oltre alle classiche in bianco e nero, selezionabili senza sovrapprezzo, vanno ad aggiungersi anche quelle di colore Grigio Chiaro, Steel Grey, Rosso, Blu, Verde, Rosa e Arancione (+14,99 euro) e 23 motivi "Designer" (+29,99 euro), alcuni dei quali visibili in apertura di notizia. In aggiunta, possono essere personalizzate anche le colorazioni della scocca secondaria (+12,99 euro), dell'analogico sinistro (+7,99 euro), dell'analogico destro (+7,99 euro), dell'anello sinistro (+2,49 euro), dell'anello destro (+2,49 euro), dei bumper (+12,99 euro), dei trigger (+12,99 euro), della croce direzionale (+7,99 euro), dei pulsanti principali (+12,99 euro), dei tasti Crea/Opzione (+3,99 euro) e del pulsante Home (+3,99 euro).

La modifica di ogni singolo componente può far lievitare oltremodo i prezzi dei controller (che partono da 219,99 per il Reflex base), tuttavia il livello di personalizzazione è elevatissimo. Potete provare a costruire su misura il vostro controller Scuf Reflex dirigendovi sul sito ufficiale del produttore.