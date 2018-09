SCUM: un giocatore sta facendo ingrassare a dismisura il proprio avatar

SCUM dà una certa libertà ai propri utenti in termini di crescita del personaggio e, per questa ragione, c'è chi sta provando a raggiungere un record davvero insolito.

Il suo nickname è Tojimaru e sta giocando per ben 8 ore al giorno a SCUM sin dal suo arrivo tra gli early access di Steam un paio di settimane fa. A differenza di tutti gli altri giocatori, che cercano di sopravvivere sull'isola piena di pericoli e con poche risorse, lui non fa altro che ingrassare. Il suo obiettivo è attualmente quello di stare fermo e continuare a mangiare fino allo sfinimento. Per festeggiare il "traguardo" dei 160Kg di peso raggiunti dal suo personaggio in gioco, ha pubblicato uno screenshot (lo potete trovare in calce alla notizia) che mostra un divano pieno zeppo di carne grigliata e pronta per essere mangiata.

Nel caso non aveste idea di come funzioni SCUM, sappiate che su quella griglia non ci sono animali ma pezzi di zombi. Nel titolo Devolver Digital i non morti possono essere fatti a pezzi per ricavarne materiali e carne da cucinare. Al momento pare che Tojimaru stia anche sperimentando qualche nuovo metodo per far ingrassare il proprio personaggio più in fretta, ma non è ancora stata trovata una fonte di grassi migliore della carne di zombi.

Vi ricordiamo che quello di SCUM è stato il miglior lancio di sempre per il publisher Devolver Digital e ha già raggiunto le 750.000 copie vendute su Steam. Sapevate che una recente patch ha rimosso dei tatuaggi nazisti dal gioco?