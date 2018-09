SCUM: gli sviluppatori rimuovono dal gioco alcuni tatuaggi che inneggiano al nazismo

Nelle ultime ore è nata una nuova polemica legata a SCUM, l'ultimo titolo pubblicato da Devolver Digital e disponibile tra gli early access di Steam.

Alcuni giocatori hanno infatti trovato alcuni tatuaggi che inneggiano palesemente al nazismo. Inizialmente la risposta del community manager di Croteam è stata piuttosto dura:

"Se siete offesi da qualche texture presente nel gioco, vi preghiamo di non giocarci. Se dovessimo iniziare a rimuovere ogni componente del gioco che urta i sentimenti di qualcuno, ci ritroveremmo con un gioco vuoto, senza persone, senza armi, senza sangue, senza humour, senza la possibilità di eliminare gli altri giocatori o gli animali. Non siamo di destra, non supportiamo i nazisti e non siamo nemmeno tedeschi. L'unica vera offesa qui è stata il definirci nazisti senza alcun fondamento."

A breve distanza da questa riposta, però, è arrivato un comunicato di Devolver Digital dai toni molto più pacati:

"L'utilizzo dei tatuaggi aveva il ruolo di ricreare un certo atteggiamento di chi ha vissuto nelle prigioni. Questa mattina il gioco ha ricevuto un aggiornamento che ha rimosso questi contenuti. Noi di Devolver Digital stiamo controllando personalmente tutti gli asset del gioco con l'aiuto degli sviluppatori di Gamepires. Condanniamo l'uso di simboli d'odio nei nostri giochi e concordiamo sul fatto che non debbano essere inseriti nei nostri titoli."

Un terzo messaggio è stato invece pubblicato dagli stessi sviluppatori, che si sono scusati per quanto accaduto, ribadendo che tale scelta è stata presa solo ed esclusivamente per dare al titolo un maggiore senso di realismo.

Vi ricordiamo che SCUM, un battle royale che può essere giocato anche offline, è disponibile in accesso anticipato su Steam al prezzo di 16,79€.