SCUM: l'open world horror a base di zombie arriverà presto su Xbox

Pur essendo disponibile in Accesso Anticipato su Steam dal lontano 2018, ancora non sappiamo con esattezza quando la versione 1.0 di SCUM diventerà realtà a tutti gli effetti. Ma quando accadrà ci saranno gradite sorprese anche per i giocatori Xbox oltre a quelli PC.

Rispondendo su Twitter/X ad un follower che chiedeva lo sviluppo di una versione per console Microsoft, lo sviluppatore Gamepires ha confermato che il gioco sbarcherà su Xbox con l'arrivo dell'Update 1.0 previsto per PC in una data ancora non meglio specificata ma presumibilmente nel 2024. Per adesso gli autori non forniscono ulteriori dettagli sullo status dell'opera, ma in ogni caso il debutto su Xbox sembra proprio essere un piano piuttosto concreto.

Al momento del suo esordio in Early Access nell'agosto del 2018, il lancio di SCUM si rivelò un grande successo piazzando oltre 250.000 copie e raggiungendo un picco di 50.000 utenti Steam attivi contemporaneamente sul survival open world a base di zombie molto apprezzato dalla community per le sue sofisticate meccaniche di sopravvivenza. Attualmente SCUM è alla versione 0.9, dunque gli manca davvero poco per raggiungere la sua forma completa.

In attesa di scoprire quando arriverà l'Update 1.0 con tanto di esordio su Xbox, se non lo avete mai sentito prima il nostro vecchio provato di SCUM vi permette di ampliare le vostre conoscenze sul progetto.