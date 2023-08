A scuola di Computer Grafica: non solo UE5 nei corsi PRO di BigRock

Anche gli esperti hanno bisogno di formazione continua e se state costruendo la vostra carriera nel mondo della Computer Grafica per videogiochi, cinema e arte digitale, arrivare al livello successivo richiede passione ma anche la possibilità di imparare dai migliori.

Oltre ai Corsi Master di BigRock, l'Institute of Magic Technologies propone nel suo catalogo di corsi verticali sulla Computer Grafica anche un livello Pro, pensato per farvi apprendere tutti i segreti di Nuke, Unreal Engine 5 e Houdini. Il tempo richiesto per ottenere nuove competenze con i software più utilizzati nel mondo dell'entertainment è di sole 4 settimane, in cui potrete apprendere, ad esempio, come sfruttare al meglio il motore di gioco di Epic Games per riuscire a esprimere il pieno potenziale della vostra creatività, creando mondi avanzati e intricati per i giochi del futuro e imparando a utilizzare le sue feature esclusive come Nanite e Lumen per rendere ancora più realistico il frutto della vostra immaginazione. I Corsi Pro di BigRock consentiranno di apprendere anche le tecniche più avanzate di Nuke, software pensato per il Digital Composting al servizio della cinematografia: nel corso delle quattro settimane di studi e di approfondimento, apprenderete non solo le basi ma anche i trucchi del mestiere per rendere ancora più mozzafiato le scene d'azione con VFX avanzati e per l'integrazione di interi mondi digitali nelle vostre pellicole.

Infine, Houdini. La suite di Side Effects viene messa a nudo durante i corsi intensivi di livello Pro, in modo da poterne sfruttare i potenti ingranaggi a proprio vantaggio e creare simulazioni ed effetti visivi di ultima generazione. I corsi saranno sia online che in presenza. Per ottenere tutte le informazioni sui corsi in partenza, tra cui le date, i costi e il monte ore, potrete utilizzare il modulo presente sul sito ufficiale di Big Rock, in cui troverete anche utili dettagli sugli argomenti cardine dei Corsi Pro.