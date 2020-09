Scuola Super Mario: diari, astucci e zaini da GameStop

Manca poco al ritorno a scuola e per rendere meno amaro il ritorno sui banchi, GameStop propone la nuova linea scuola di Super Mario con astucci, diari e zaini, in vendita online e nei negozi della catena.

La linea scuola Super Mario include il diario 2020/2021 (disponibile in vari modelli), astuccio di Super Mario con il volto della mascotte Nintendo, zaino con tasca (disponibile nei modelli Mario, Toad, Yoshi e Peach), lo zaino di Super Mario in vari modelli, il mini zaino e l'astuccio ovale.

Scuola Super Mario da GameStop

La linea Back to School di GameStop comprende anche prodotti e accessori scuola dedicati a Fortnite, Harry Poter, Minecraft Stranger Things, Dragon Ball e Pusheen, trovate la linea completa sul sito e nei negozi. Indubbiamente una buona occasione per rinnovare il proprio corredo scolastico iniziando l'anno in compagnia dei propri personaggi preferiti del mondo dei videogiochi, del cinema, delle serie TV e dei fumetti.