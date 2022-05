La scuola per Witcher chiude, CD Projekt toglie la licenza all'istituto scolastico

Forse non lo sapevate ma in Polonia esiste (o meglio, esisteva) una vera scuola per Witcher, denominata "Witcher School" e gestita dalla compagnia 5 Żywiołów su licenza ufficiale di CD Projekt, che nel 2015 aveva concesso all'istituto la licenza ufficiale per avviare i corsi di Witcher.

Dopo sette anni di onorata carriera, l'istituto è ora costretto a chiudere i battenti in quanto CD Projekt ha deciso di terminare la collaborazione con l'azienda 5 Żywiołów, proprietaria dei locali e dell'idea commerciale della Witcher School. I motivi dietro a questa scelta non sono chiarissimi a quanto pare però le colpe sarebbero da attribuire ad Ania Wawrzyniak, moglie del fondatore di 5 Żywiołów e legale dell'azienda, la donna farebbe parte di un gruppo cattolico polacco con posizioni nette anti aborto e anti LGBTQI+, il coinvolgimento di Ania nel gruppo Ordo Luris ha fatto parlare non poco in Polonia e dopo aver analizzato la situazione, CD Projekt ha deciso di interrompere la collaborazione con 5 Żywiołów.

L'azienda, da parte sua, ha rivelato ai microfoni di Eurogamer.net di aver deciso già a febbraio 2022 di interrompere ogni rapporto con 5 Żywiołów concedendo tre mesi di preavviso alla scuola, cosa effettivamente accaduta e l'istituto si trova ora costretto a chiudere dopo sette anni di corsi per aspiranti Witcher.