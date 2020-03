Scuole chiuse per Coronavirus: Polonia crea un server di Minecraft per bimbi e studenti

A partire dallo scorso 11 marzo, anche in Polonia le scuole di ogni ordine e grado sono state chiuse, con l'obiettivo di porre un argine alla diffusione e propagazione del Coronavirus/COVID-19.

Per offrire un passatempo ai giovanissimi e agli studenti bloccati tra le mura domestiche, il Governo polacco ha lanciato un'interessante iniziativa. Tramite un progetto denominato "Grarantanna", sono state rese disponibili diverse attività educative, tra le quali risulta incluso un server ospitante una mappa di Minecraft che possa essere condivisa in tutto il Paese!

Al suo interno, tutti gli studenti, dalle scuole elementari alle scuole superiori, sono apertamente invitati ad edificare un universo digitale condiviso. Ogni utente che accede a questo speciale server avrà a propria disposizione uno spazio di 60X60 su cui dare libero sfogo alla fantasia. Le migliori creazioni a base di cubetti digitali saranno infine premiate il prossimo lunedì 30 marzo.

Minecraft, a ormai diversi anni di distanza dalla sua prima apparizione sul mercato videoludico, continua a confermarsi un prodotto di straordinario successo, in grado di attrarre un pubblico di ogni età. Recentemente, Microsoft ha utilizzato proprio una Tech Demo di Minecraft con Ray Tracing attivo per illustrare le potenzialità di Xbox Series X, la console next-gen attesa per la fine del 2020.