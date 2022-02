SD Gundam Battle Alliance annunciato: i Mobile Suit combattono nel primo trailer

Nel corso del Nintendo Direct di ieri sera ha trovato spazio anche SD Gundam Battle Alliance, il nuovo action-RPG di Bandai Namco Entertainment basato sull'anime ideato da Yoshiyuki Tomino. Il gioco, atteso su PC e console nel 2022, è stato presentato con il trailer che potete gustarvi in apertura.

In SD Gundam Battle Alliance scendono in campo Mobile Suit e personaggi presi da tutta la storia di Mobile Suit Gundam. La storia si svolge nell’Universo G, un mondo in cui le consuetudini di Gundam mutano in modo imprevedibile. Per correggere la storia distorta di questo mondo, il giocatore conduce una squadra di tre unità composta da Mobile Suit e piloti provenienti da tutta la storia di Gundam, in una vera e propria alleanza bellica. Tra le serie di Gundam incluse nel gioco abbiamo: Mobile Suit Gundam, Mobile Suit Gundam 0080: War in the Pocket, Mobile Suit Gundam: The 08th MS Team, Mobile Suit Gundam Thunderbolt, Mobile Suit Gundam 0083: Stardust Memory, Mobile Suit V Gundam Mobile Fighter G Gundam, Mobile Suit Gundam SEED Astray, Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans e molte altre ancora.

Usa una vasta gamma di armi per sconfiggere orde di nemici. Controlla Mobile Suit riprodotti in modo realistico, con segni di usura visibili che dimostrano la loro natura di armi da guerra, mentre si lanciano in azione sul campo di battaglia con animazioni dinamiche. Partecipa alle scene più famose della storia di Gundam mentre sviluppi nuovi Mobile Suit da aggiungere al tuo arsenale. Ottieni capitali e parti espansione per trasformare la tua unità preferita nel MS più potente. In modalità multigiocatore, puoi affrontare il gioco con altri due giocatori in una squadra da tre.

SD Gundam Battle Alliance sarà pubblicato nel corso del 2022 su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.