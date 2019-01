SD Gundam G Generation Cross Rays svelato in anticipo sui tempi

Come riportato da Gematsu, Bandai Namco ha svelato un nuovo gioco di Gundam denominato SD Gundam G Generation Cross Rays. Il reveal era previsto nella giornata di oggi con un teaser nascosto in Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 per PS4, tuttavia il canale YouTube della compagnia ha pubblicato il primo trailer in anticipo.

Al momento il trailer di SD Gundam G Generation Cross Rays è stato rimosso dal canale giapponese di Bandai Namco e non abbiamo quindi informazioni su questo progetto, che verrà svelato ufficialmente nel prossimo numero di Famitsu in edizione dal 24 gennaio.

Le piattaforme di destinazione non sono note, con ogni probabilità SD Gundam G Generation Cross Rays uscirà su PlayStation 4, PlayStation Vita e Nintendo Switch, nessuna conferma riguardo inoltre il potenziale lancio in Europa. Anche il free to play Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 resta per ora confinato al solo Giappone, restiamo in attesa di comunicazioni da parte del publisher.