SD Gundam G Generation Genesis annunciato per Nintendo Switch

Sull'ultimo numero di Famitsu è stato annunciato che SD Gundam G Generation Genesis arriverà su Nintendo Switch il prossimo 26 aprile in Giappone. L'annuncio precede di qualche ora l'evento dedicato ache sarà trasmesso in streaming nel pomeriggio di oggi, martedì 16 gennaio.

SD Gundam G Generation Genesis per Nintendo Switch includerà tutti i contenuti aggiuntivi già pubblicati su PlayStation 4 e PlayStation Vita, inoltre le prime copie includeranno anche un codice per scaricare Super Gachapon World SD Gundam X, uscito originariamente su Super Nintendo nel 1992.

SD Gundam G Generation Genesis è stato pubblicato in Giappone nel 2016, il gioco non è mai arrivato in Occidente, la versione destinata al Sud Asia presenta però sottotitoli in lingua inglese.