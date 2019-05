Sea of Solitude: l'avventura EA arriva a luglio su PC, PS4 e Xbox One

I lavori sul progetto di Sea of Solitude sono ormai prossimi alla conclusione, come confermano gli stessi autori tedeschi di Jo-Mei Games confezionando un video e delle squisite immagini di gioco che ne fissano al prossimo 5 luglio la data di lancio su PC (tramite lo store Origin), PlayStation 4 e Xbox One.

Annunciato a fine 2016 e ripresentato durante l'E3 2018 in occasione del suo ingresso nel programma EA Originals, Sea of Solitude promette di regalarci un'esperienza emotiva e trascinante, merito di un comparto grafico particolarmente ispirato e di un canovaccio narrativo che farà dell'espressività e dell'intimismo le sue chiavi di volta.

Il titolo porterà gli utenti a compiere un lungo viaggio personale per aiutare una giovane donna a superare la solitudine: nei panni di Kay, gli appassionati di avventure potranno attraversare un paesaggio urbano allagato e affrontare una storia di oscurità e luce che, nelle intenzioni del team di Jo-Mei, ci toccherà nel profondo.

I moti di marea che sperimenteremo durante il viaggio saranno la perfetta metafora dei sentimenti nutriti da Kay e ne rifletteranno lo stato d'animo per farci interagire con mostri e creature fantastiche in un mondo ricco di enigmi ambientali. Prima di lasciarvi al gameplay trailer che campeggia a inizio articolo, vi lasciamo in compagnia dello speciale di Sea of Solitude realizzato da Daniele D'Orefice nel corso dell'ultima edizione dell'E3 losangelino.