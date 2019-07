Sea of Solitude: un mare di solitudine nel trailer di lancio del nuovo gioco EA

Sea of Solitude di Electronic Arts arriva oggi su tutte le principali piattaforme e per l'occasione il publisher ha condiviso il trailer di lancio del nuovo gioco della linea EA Origins, che include produzioni come A Way Out, Unravel e Fè.

Quando gli umani soffrono troppo di solitudine, diventano dei mostri... Salpa alla volta di un mondo strabiliante e in costante evoluzione in cui luce e oscurità coesistono, e scopri cosa significa essere umani.

Un viaggio emozionante

Sea of Solitude è un'avventura introspettiva sfaccettata in cui i giocatori devono guidare Kay attraverso il suo 'mare di solitudine', prendendo parte a una toccante storia di luce e oscurità.

Un mondo metaforico

Il livello dell'acqua si alza e si abbassa in relazione allo stato d'animo di Kay, trasformando il paesaggio cittadino sommerso in nuove aree da scoprire, con nuove sfide da affrontare.

Affronta il mostro che è in te

Imbattiti in creature fantastiche, risolvi rompicapi e libera il mondo da inquietanti ricordi contaminati. Preparati a incontrare una gran varietà di mostri incantevoli e terrificanti, ognuno con la propria battaglia contro la solitudine da raccontare.

Sea of Solitude è ora disponibile su PC, PS4 e Xbox One esclusivamente in formato digitale scaricabile da Origin, PlayStation Store e Xbox Store.