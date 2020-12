Sea of Solitude The Director's Cut annunciato solo per Nintendo Switch

La cerimonia dei Game Awards vera e propria non è ancora cominciata, ma il pre-show ci sta già regalando delle sorprese. Cornelia Geppert, CEO e Direttrice Creative di Jo-Mei, è intervenuta per annunciare Sea of Solitude: The Director’s Cut, nuova edizione del gioco in arrivo solo ed esclusivamente il 4 marzo 2021 esclusivamente su Nintendo Switch.

La Geppert, dopo essersi detta incredibilmente onorata della nomination conferita a Sea of Solitude ai Game Awards dell'anno scorso nella categoria Games for Impact, ha spiegato che la nuova Director's Cut non è un semplice porting dell'edizione precedente (uscita sotto etichetta EA Originals su PS4, Xbox One e PC), bensì una rivisitazione completa. La sviluppatrice l'ha definita come "la versione che rappresenta davvero la loro visione originale in merito ad argomenti molto importanti in questi tempi difficili".

Trovate il trailer di Sea of Solitude: The Director’s Cut, che a differenza dell'originale verrà pubblicato sotto etichetta Quantic Dream, in cima a questa notizia. L'uscita, ribadiamo, è prevista solamente su Nintendo Switch il 4 marzo 2021.