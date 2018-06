Sea of Solitude torna a mostrarsi con un trailer in occasione dell'EA Play 2018

Nel corso dell'EA Play 2018 Electronic Arts e Jo-Mei Games hanno condiviso un trailer inedito di Sea of Solitude, titolo indie annunciato nel dicembre del 2016 che verrà pubblicato nel 2019 grazie al programma EA Originals.

"Quando gli esseri umani vengono divorati dalla solitudine, si trasformano in mostri. Questo è ciò che è accaduto a Kay. Ma le non è sola, l'oceano è pieno di creature proprio come lei. Trovarle potrebbe essere la chiave per farla tornare come prima. Sea of Solitude è un gioco esplorativo in terza persona a opera di Jo-Mei Games. Unisciti a Kay nel suo viaggio per i mari della tristezza, dell'empatia e della speranza".

Sea of Solitude verrà lanciato nei primi mesi del 2019 su Playstation 4, Xbox One e PC. In apertura di notizia potete osservare il nuovo trailer pubblicato nel corso dell'EA Play 2018 che vi permette di dare un primo sguardo alle ambientazioni, ai personaggi e alle atmosfere che caratterizzeranno il prossimo titolo EA Originals.