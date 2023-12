Sea of Stars, addio ai contenuti su The Completionist: perché verranno presto rimossi?

Dall'uscita dell'RPG che innova la tradizione, Sea of Stars, sono passate parecchie settimane. Nel frattempo, il titolo realizzato dai ragazzi di Sabotage Studio ha subito vari miglioramenti con le diverse patch rilasciate. Tuttavia, nell'immediato futuro, giungerà un ulteriore aggiornamento per rimuovere dei contenuti controversi dal gioco.

Come affermato dallo stesso team di sviluppo tramite i propri canali ufficiali, i contenuti relativi a The Completionist verranno eliminati da Sea of Stars. La notizia giunge a quasi due mesi di distanza dall'arrivo della patch 1.0.46131 per Sea of Stars, ma ora si è deciso di levare ogni riferimento al content creator The Completionist a seguito delle controversie in merito all'associazione benefica The Open Hand Foundation. Il tutto è stato prontamente spiegato dai ragazzi di Sabotage Studio, che hanno dichiarato quanto segue:

"Una piccola patch sarà disponibile su Steam e sarà presto presentata su console per sostituire l'NPC costruttore in Mirth. Siamo arrivati a questa decisione dopo aver monitorato attentamente gli eventi delle ultime settimane e, sebbene non sia nostro compito esprimere giudizi, è nostra priorità mantenere uno spazio positivo e ottimista che rifletta lo spirito delle nostre intenzioni, siano esse creative o di altro tipo". Ciò, in poche parole, si tradurrà nell'eliminazione di riferimenti e contenuti relativi al cameo dell'NPC "Jirad the Constructionist".

"Come sempre, apprezziamo il vostro sostegno e confidiamo che rispetterete la nostra decisione mantenendo il tono della conversazione in linea con l'essenza di ciò che rende i nostri giochi e la nostra comunità ciò che sono. Grazie". È così che si conclude la vicenda connessa alle controversie relative al caso The Open Hand Foundation emerse in rete nelle scorse settimane. Voi eravate a conoscenza dell'accaduto? Se sì, cosa ne pensate?