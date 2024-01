Sea of Stars, è ora di aggiungerlo alla collezione: Sabotage annuncia le edizioni fisiche!

Siete tra i giocatori che non hanno preso ancora parte alla splendida avventura di Sea of Stars che innova la tradizione degli RPG per l'assenza della controparte fisica del titolo di Sabotage Studio? Se la risposta è sì, allora c'è una buona notizia per voi: nella giornata di oggi, il team ha annunciato le versioni retail di Sea of Stars.

Sabota è a pieno regime con Sea of Stars: tra il DLC e la realizzazione di un altro gioco, la software house dietro la realizzazione del titolo indie dell'anno è pronta a lanciare sul mercato una versione molto attesa anche dai giocatori che hanno già portato al termine la storia dei due "Figli del Solstizio": tra non molto arriveranno le versioni fisiche di Sea of Stars, con diversi contenuti interessanti.

Nello specifico, dalle informazioni apparse alla fine del video promozionale di tale versione sappiamo che la controparte retail conterrà al suo interno un poster fronte e retro con due artwork che richiamano l'esperienza videoludica targata Sabotage Studio. Inoltre, effettuando il preordine (già disponibile da ora presso il sito ufficiale), è possibile ottenere anche un codice download per riscattare la soundtrack del gioco in digitale. Ma quanto tempo ci vorrà per l'uscita del titolo in formato fisico per PS4, PS5, Xbox e Nintendo Switch? Sea of Stars arriverà in formato retail dal 10 maggio 2024. Siete interessati ai contenuti proposti da tale versione? Fateci sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti.