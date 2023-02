Sea of Stars, l'attesissimo GDR ha finalmente una data: Demo gratis è su Nintendo Switch

Dopo l'annuncio della data di uscita di Pikmin 4, è tempo di scoprire anche la data di uscita dell'attesissimo Sea of Stars, nuovo GDR firmato dagli autori di The Messenger.

Con il gameplay trailer che trovate in apertura, gli autori di Sabotage Studio hanno infatti confermato che la promettente avventura in pixel art è ormai quasi pronta al debutto. L'appuntamento è fissato per l'estate di quest'anno, con la data di lancio di Sea of Stars in programma per il prossimo 29 agosto 2023.



L'attesa non sarà dunque troppo breve, ma per addolcire il pubblico, Nintendo e Sabotage Studio hanno pensato ad una gradita sorpresa. Al termine del Nintendo Direct di questa sera, la console ibrida accoglierà infatti una demo gratis di Sea of Stars. Gli appassionati di GDR potranno così testare con mano questa nuova produzione firmata dal team indipendente. Il download potrà essere effettuato liberamente da Nintendo eShop.

Tra i videogiochi Indie più promettenti in arrivo nel 2023, Sea of Stars porta con sé la promessa di un'avventura al contempo moderna e nostalgica, ispirata a grandi classici del calibro di Final Fantasy e Chrono Trigger.