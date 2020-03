Sea of Stars: gli autori di The Messenger annunciano il nuovo GDR in pixel art

Forti dell'esperienza maturata con il progetto di The Messenger, gli autori di Sabotage Studio si affacciano sulle pagine di Kickstarter per chiedere ai propri appassionati di finanziare in crodfunding privato l'ambiziosa avventura ruolistica in pixel art Sea of Stars.

Dalle pagine di Kickstarter, gli sviluppatori canadesi dipingono il quadro ludico e contenutistico che farà da sfondo alle avventure vissute dai sei eroi di Sea of Stars, ciascuno chiamato a compiere un lungo viaggio insieme ai Figli del Solstizio per eseguire la Magia dell'Eclisse prima che le mostruose creature al seguito dell'alchimista malvagio Fleshmancer invadano il proprio regno.

Pur affidandosi a una grafica "nostalgica" che ricalchi le ambientazioni in pixel art di JRPG e GDR per console 16-bit degli anni '90 come i primi Final Fantasy, Chrono Trigger o i capitoli che hanno dato inizio alla serie Mana, l'intento dichiarato dei ragazzi di Sabotage è quello di svecchiare il genere attraverso una modernizzazione delle meccaniche di combattimento a turni dei giochi di ruolo, così come la narrazione, il sistema di esplorazione e le capacità di interazione con l'ambiente. A tal proposito, basti ammirare gli spezzoni di gameplay che compongono il trailer di presentazione di Sea of Stars.

Qualora la campagna di raccolta fondi avviata su Kickstarter dovesse riscuotere il successo sperato da Sabotage (come tutto lascia presagire), gli autori di Sea of Stars potranno proseguirne serenamente lo sviluppo in vista della sua uscita su PC e console nel corso del 2022.