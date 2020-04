Sea of Stars: il compositore di Chrono Trigger lavorerà alla colonna sonora del GDR

Il leggendario compositore Yasunori Mitsuda, autore delle colonne sonore di titoli rimasti nella storia come Chrono Trigger, Xenogears e Shadow Hearts, collaborerà alla creazione musicale di Sea of Stars, il nuovo GDR dagli autori di The Messenger.

A spiegare i motivi di questa scelta è stato lo stesso Mitsuda attraverso un comunicato: "Senza saperne l'esatto motivo, - voglio scrivere musica per questo gioco - è stata la sensazione che ho provato mentre guardavo Sea of Stars trasmettere la nostalgia tipica dell'età d'oro degli anni '90. Anche se ci sono ancora tanti giochi con questo stile classico, non credo che ai giocatori basti solo la nostalgia. Come si è visto nel gioco precedente, aggiungendo nuovi sistemi e idee alle formule classiche, con Sabotage Studio si respira un'aria fresca e nuova nei loro lavori".

Mitsuda andrà ad unirsi al compositore ufficiale di Sea of Stars, Eric W. Brown, nello sviluppo della colonna sonora. Anche Thierry Boulanger, CEO di Sabotage, ha dichiarato il suo apprezzamento per l'arrivo di Mitsuda, definendo il musicista come una "fonte di ispirazione" e dicendosi "onorato di avere la sua musica nel gioco".

La campagna Kickstarter per Sea of Stars terminerà il 18 Aprile ma il gioco ha già ampiamente raggiunto gli obbiettivi prefissati, toccando quota +500% rispetto a quanto stabilito. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Sea of Stars, prequel di The Messenger, uscirà nel 2022 per PC e Console.