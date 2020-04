Sea of Stars decolla su Kickstarter: raccolti oltre 1 milione di euro!

Nel corso del mese di marzo, il team di Sabotage Studio ha pubblicato il primo trailer di Sea of Stars, gioco di ruolo caratterizzato da uno stile estetico in pixel art.

Contestualmente all'annuncio, il team di sviluppo ha avviato una raccolta fondi su Kickstarter per finanziare la realizzazione del progetto. La software house non è certamente nuova alla platea videoludica: stiamo infatti parlando degli autori di The Messenger, apprezzato mix tra action platformer e metroidvania pubblicato nell'autunno 2018: sulle pagine di Everyeye, ve ne ha parlato approfonditamente Andrea Fontanesi, nella sua recensione di The Messenger.

Il progetto legato a Sea of Stars sembra ad ogni modo aver conquistato il pubblico: a distanza di un mese, infatti, si contano oltre 25.000 utenti che hanno deciso di finanziare il progetto. Ma non solo: la cifra complessiva raccolta dal team di Sabotage Studios ammonta attualmente a 1.628.126 dollari canadesi, una cifra che corrisponde sostanzialmente ad un milione di euro! Un risultato decisamente positivo, che sembra poter offrire alla software house un'interessante base dalla quale partire per dare concretezza alla propria visione artistica.



Sea of Stars punta a proporre al pubblico un GDR dalla grafica retrò ma dal gameplay rivisto e più attuale, con una finestra di lancio fissata per il 2022, con uscita su PC e console.