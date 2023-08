Sea of Stars ora disponibile: l'acclamato GDR su Xbox Game Pass e PS Plus

Forte della pubblicazione di recensioni entusiaste di Sea of Stars, per l'Indie è giunto il momento del debutto all'interno del catalogo dei servizi di casa PlayStation e Microsoft.

Con la giornata di oggi - martedì 29 agosto 2023 - Sea of Stars non festeggia infatti solamente il tanto atteso day one, ma anche due ulteriori esordi. Sin da ora, i videogiocatori Xbox One, Xbox Series X|S e PC abbonati al servizio Xbox Game Pass possono infatti procedere con il download del titolo. Come di consueto, l'accesso alla produzione è privo di costi aggiuntivi per gli utenti attivi del servizio verdecrociato.

Ma non è tutto. Sea of Stars debutta infatti al day one anche all'interno dell'ecosistema Sony, con ingresso nel catalogo del servizio PlayStation Plus. In questo caso, l'accesso al titolo è però vincolato al possesso di una sottoscrizione di livello Extra o Premium. L'Indie di Sabotage Studio è dunque accessibile senza costi aggiuntivi anche per gli abbonati PS Plus attivi su PlayStation 4 e PlayStation 5.



Come segnalato anche in occasione della nostra ultima prova di Sea of Stars, ricordiamo che il GDR si è reso protagonista di una pubblicazione ampiamente multipiattaforma. Oltre che su PC, Xbox Series X|S, PS5, Xbox One e PS4, l'avventura fantasy è infatti ora disponibile anche su Nintendo Switch.