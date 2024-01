Sea of Stars, dal DLC alla realizzazione di un altro gioco: Sabotage è a pieno regime!

Il miglior indie dell'anno scorso, Sea of Stars, ha superato le 4 milioni di copie vendute, decretando un più che discreto successo per i ragazzi di Sabotage Studio. Il futuro della software house è roseo e, stando a quanto dichiarato in via ufficiale dal team, sarà caratterizzato anche dall'uscita di una nuova avventura videoludica.

A gettare luce su quale sarà l'avvenire di Sabotage c'ha pensato l'account Twitter/X ufficiale di Sea of Stars, con un post nel quale viene riportato che "a novembre, il team si è riunito per il Sabobo Summit, dove è stato presentato il DLC per Sea of Stars e la visione per 'Game 3'". Mentre il team continua ad essere alle prese con Throes of The Watchmaker, il prossimo contenuto aggiuntivo dell'ultima avventura targata Sabotage, giungono anche delle informazioni sull'esistenza di un titolo non ancora mostratosi al grande pubblico.

Non si conoscono ulteriori dettagli su questa IP, rimandando così il tutto a data da destinarsi. Tuttavia, Sabotage Studio ha voluto spendere qualche parola sul venturo contenuto aggiuntivo per Sea of Stars: "i lavori stanno procedendo bene con il misterioso e stravagante DLC che è ufficialmente uscito dalla pre-produzione. Uno spettacolo maligno ci attende". Non ci resta che attendere maggiori conferme anche per la serie di contenuti in sviluppo presso l'azienda, la quale promette ai propri fan una nuova avventura per l'indie del 2023. Nel frattempo, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione dello splendente Sea of Stars, un RPG che innova la tradizione.