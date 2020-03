Sea of Stars: il GDR prequel di The Messenger fa il pieno di adesioni su Kickstarter

Gli sviluppatori di Sabotage Studio riescono a finanziare l'ambizioso GDR Sea of Stars dopo sole 7 ore dall'apertura della campagna di raccolta fondi su Kickstarter. L'avventura che farà da prequel agli eventi narrati in The Messenger riceve così i finanziamenti necessari a garantirne l'uscita su PC e console.

La richiesta iniziale degli autori canadesi per dare inizio ai lavori su questo interessante progetto ruolistico in pixel art ispirato ai JRPG di metà anni '90, corrispondente a circa 86.000 euro, è stata soddisfatta dai baker di Kickstarter in poco più di sette ore: nel momento in cui scriviamo, la somma raccolta da Sabotage ha superato i 138.000 euro, con il coinvolgimento attivo di oltre 4.400 appassionati di giochi di ruolo "vecchia scuola".

A ogni modo, la campagna in crowdfunding di Sea of Stars è appena iniziata e, da qui al 18 aprile, continuerà a ricevere adesioni da parte dei finanziatori privati e dei semplici fan del genere. In conseguenza di questo fiume di denaro riversatosi nelle casse di Sabotage, gli autori nordamericani promettono di aggiungere degli obiettivi supplementari alla loro raccolta fondi.

Il primo di questi obiettivi è già stato svelato e riguarda l'introduzione della modalità New Game Plus, e di un dungeon bonus, al raggiungimento di 150.000 dollari. In attesa di scoprire quali altri traguardi saranno tagliati dal crowdfunding privato del prequel di The Messenger, vi lasciamo al video di annuncio di Sea of Stars e vi ricordiamo che il titolo arriverà su PC e console (presumibilmente PS4, Xbox One, Switch, PS5 e Xbox Series X) nel corso del 2022.