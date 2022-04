Sea of Stars: il GDR prequel di The Messenger si rivede in nuove clip di gameplay

Forti del milione di euro raccolto su Kickstarter per Sea of Stars, gli studi Sabotage confezionano delle nuove, suggestive clip di gameplay che descrivono le numerose attività da svolgere nel GDR in pixel art destinato ad approdare su PC, Nintendo Switch e console 'non meglio specificate' nel 2022.

Gli ultimi video proposti dagli sviluppatori canadesi ci rituffano idealmente nella dimensione fantasy di Sea of Stars per rinsaldare ulteriormente il legame tra questa opera e i grandi capolavori del genere a cui gli studi Sabotage stanno guardando, come i primi capitoli di Final Fantasy o le serie di Mana e Chrono Trigger.

Le nuove clip, nella fattispecie, ci offrono una veloce infarinatura delle meccaniche di gameplay legate alla fruizione della World Map, all'esplorazione dei villaggi e alla necessità di 'campeggiare' nei punti di sosta per far recuperare le forze ai membri della propria squadra. Non meno interessanti sono poi i frangenti delle clip che mostrano i diversi elementi dell'interfaccia e la 'tridimensionalità' degli scenari, con livelli sovrapposti da raggiungere tramite scale, corde sospese e cunicoli.

Per un approfondimento ulteriore, qui trovate il video Indie World di Sea of Stars mostrato da Nintendo a dicembre per confermarne l'arrivo nel 2022 su Switch, come pure su PC e su di una rosa di piattaforme che deve essere ancora esplicitata da Sabotage.