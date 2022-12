Sea of Stars è giocabile dall'inizio alla fine: nuovo gameplay per il GDR fantasy

Nella cornice mediatica dell'House of Indies Holiday Event di Nintendo, gli sviluppatori di Sea of Stars hanno pubblicato un nuovo video e annunciato la finestra di lancio di questo ambizioso GDR in pixel art destinato ad approdare il prossimo anno su PC, PS4, Switch e PlayStation 5.

Gli studi Sabotage colgono l'occasione per informare i tanti appassionati di avventure ruolistiche che seguono lo sviluppo di Sea of Stars che "l'avventura principale è completamente giocabile, dalla schermata introduttiva fino ai titoli di coda. Il lavoro sul gameplay sta procedendo come speravamo, la storia è stata finalizzata e i livelli sono giocabili nella loro interezza. E ora avanti, verso il traguardo della Beta!".

L'aggiornamento sullo sviluppo di Sea of Stars s'accompagna a delle scene di gameplay inedite che mostrano le numerose attività da svolgere nel corso dell'avventura, come l'esplorazione delle ambientazioni free roaming, il crafting, l'utilizzo degli oggetti raccolti per cucinare cibi prelibati e la fase di allenamento in accademia per prepararsi agli scontri con i boss.

Il team Sabotage conferma inoltre che Sea of Stars verrà lanciato su PC, Switch e console PlayStation nel corso dell'estate del 2023.