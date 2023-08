Sea of Stars: la guida per trovare tutte le reliquie

Nonostante un lancio avvenuto in contemporanea su PlayStation Plus e Xbox Game Pass, Sea of Stars è riuscito nell’impresa di vendere oltre 100.000 copie al day one. Oltre alla fantastica estetica in pixel art, il gioco offre un buon livello di personalizzazione dell’esperienza, accentuato - fra le altre cose - dal funzionamento delle reliquie.

Una volta raccolti questi manufatti permettono infatti di attivare effetti capaci di mutare vari aspetti della partita, che vanno dall’abbassamento dei prezzi nei negozi all’incremento di tutta l’esperienza ottenuta. In questa guida vi spiegheremo dove trovarle tutte quante e quali sono i loro bonus (o malus) unici.

Tutte le reliquie di Sea of Stars

Amulet of Storytelling : vi verrà consegnato da Moraine prima di lasciare Mooncradle . Il suo effetto raddoppia i punti vita del vostro party e garantisce una cura dopo ogni battaglia.

: vi verrà consegnato da prima di lasciare . Il suo effetto raddoppia i punti vita del vostro party e garantisce una cura dopo ogni battaglia. Sequent Flare : vi verrà consegnato da Moraine prima di lasciare Mooncradle . Il suo effetto offre un feedback a schermo per parate e colpi perfetti effettuati con successo.

: vi verrà consegnato da prima di lasciare . Il suo effetto offre un feedback a schermo per parate e colpi perfetti effettuati con successo. Adamant Shard : può essere acquistato presso il villaggio Stonemasons al prezzo di 15G . Questa reliquia fa sì che ogni attacco risulti essere un colpo perfetto, dimezzandone però il danno.

: può essere acquistato presso il villaggio al prezzo di . Questa reliquia fa sì che ogni attacco risulti essere un colpo perfetto, dimezzandone però il danno. Sixth Sense : può essere acquistata presso il villaggio Stonemasons al prezzo di 15G . Attivarla fa in modo che il vostro party abbia una chance del 35% di bloccare automaticamente i colpi in arrivo.

: può essere acquistata presso il villaggio al prezzo di . Attivarla fa in modo che il vostro party abbia una chance del 35% di bloccare automaticamente i colpi in arrivo. Truestrike Pendant : può essere acquistata presso il villaggio Stonemasons al prezzo di 45G . Rimuove il 20% di resistenza ai danni che i nemici hanno mentre castano un’abilità.

: può essere acquistata presso il villaggio al prezzo di . Rimuove il 20% di resistenza ai danni che i nemici hanno mentre castano un’abilità. Guardian Aura : può essere acquistata presso il villaggio Stonemasons al prezzo di 15G . Riduce del 30% qualsiasi danno in entrata.

: può essere acquistata presso il villaggio al prezzo di . Riduce del 30% qualsiasi danno in entrata. Dubious Dare : si acquista al mercato nascosto di Brisk (potete trovarlo nuotando nei pressi del molo sud) e costa 150G . Adatta esclusivamente a chi è in cerca di una sfida, questa reliquia accresce del 40% tutti i danni subiti.

: si acquista al mercato nascosto di (potete trovarlo nuotando nei pressi del molo sud) e costa . Adatta esclusivamente a chi è in cerca di una sfida, questa reliquia accresce del 40% tutti i danni subiti. Tome of Knowledge : può essere acquistata presso il mercato nascosto di Brisk (potete trovarlo nuotando nei pressi del molo sud) a soli 150G . Il suo effetto garantisce un bonus del 20% ai punti XP ottenuti in battaglia.

: può essere acquistata presso il mercato nascosto di (potete trovarlo nuotando nei pressi del molo sud) a soli . Il suo effetto garantisce un bonus del 20% ai punti XP ottenuti in battaglia. Double Edge : si acquista al mercato nascosto di Brisk (potete trovarlo nuotando nei pressi del molo sud) e costa 150G . Aumenta la difesa dei nemici mentre castano un’abilità, abbassandogliela però in tutte le altre occasioni.

: si acquista al mercato nascosto di (potete trovarlo nuotando nei pressi del molo sud) e costa . Aumenta la difesa dei nemici mentre castano un’abilità, abbassandogliela però in tutte le altre occasioni. Gold Tooth : può essere acquistata a Town of Lucent per 225G . Il suo effetto è quello di ridurre il prezzo della merce nei negozi.

: può essere acquistata a per . Il suo effetto è quello di ridurre il prezzo della merce nei negozi. Falcon-eyed Parrot : si ottiene nel negozio del lago Docarri in cambio di 27 Rainbow Conches , ovvero le particolari conchiglie sparse per il mondo di gioco. Il suo effetto non è altro che una modifica per Vespertine , la vostra nave, particolarmente utile per i giocatori completisti.

: si ottiene nel negozio del lago in cambio di , ovvero le particolari conchiglie sparse per il mondo di gioco. Il suo effetto non è altro che una modifica per , la vostra nave, particolarmente utile per i giocatori completisti. Stereofilament Line : si ottiene entro i confini della città di Mirth dopo aver pescato 4 pesci unici , a patto però di aver già ottenuto la cosiddetta Fishing Hut (22 Rainbow Conches). Aumenta considerevolmente la resistenza della vostra canna da pesca.

: si ottiene entro i confini della città di dopo aver pescato , a patto però di aver già ottenuto la cosiddetta (22 Rainbow Conches). Aumenta considerevolmente la resistenza della vostra canna da pesca. Bearing Reel : si ottiene nella città di Mirth dopo aver pescato 9 pesci unici , a patto però di aver già ottenuto la Fishing Hut (22 Rainbow Conches). Aumenta la velocità del mulinello.

: si ottiene nella città di dopo aver pescato , a patto però di aver già ottenuto la Fishing Hut (22 Rainbow Conches). Aumenta la velocità del mulinello. Mithreel Rod : si ottiene a Mirth dopo aver pescato 14 pesci unici , a patto di aver ottenuto la Fishing Hut (22 Rainbow Conches). Riduce la stamina dei pesci.

: si ottiene a dopo aver pescato , a patto di aver ottenuto la Fishing Hut (22 Rainbow Conches). Riduce la stamina dei pesci. Salient Sails : si ottiene nella città di Mirth dopo aver sbloccato il negozio d’equipaggiamenti (22 Rainbow Conches). Il suo effetto è quello di aumentare la velocità di navigazione della Vespertine.

: si ottiene nella città di dopo aver sbloccato il (22 Rainbow Conches). Il suo effetto è quello di aumentare la velocità di navigazione della Vespertine. Artful Gambit: è nascosta in un’area accessibile parlando con Serai e Teaks mentre si è accampati, poco prima del boss finale. Oltre a ridurre del 95% gli HP del vostro party, questa reliquia rende i nemici invulnerabili durante il casting e potenzia notevolmente gli effetti di parate e colpi perfetti.

E con questo si conclude la nostra guida dedicata alle reliquie del nuovo RPG sviluppato da Sabotage Studio. Nel caso vi fosse sfuggito, vi ricordiamo che Sea of Stars è compreso nei cataloghi di PlayStation Plus e Xbox Game Pass, oltre che disponibile per PC e Nintendo Switch.