Sea of Stars: il miglior indie dell'anno ha superato le 4 milioni di copie vendute!

Dopo qualche giorno dalle controversie legate alla rimozione dei contenuti su The Completionist in Sea of Stars, dalle pagine di Sabotage Studio giungono notizie più rosee per l'avventura videoludica che è riuscita ad aggiudicarsi il premio per il miglior indie dell'anno corrente: Sea of Stars ha superato le 4 milioni di copie vendute nel mondo.

Ad ufficializzare l'incredibile traguardo, come affermato poco sopra, è lo stesso team che si è occupato della realizzazione e della pubblicazione del gioco. Tramite un post rilasciato via Twitter/X, Sabotage ha voluto riferire al proprio pubblico che "Sea of Stars è stato giocato da oltre 4 milioni di persone su tutte le piattaforme e tramite i cataloghi in abbonamento" disponibili su i vari ecosistemi videoludici. Inoltre, sempre secondo i dati riportati dalla software house, tali numeri sono stati conseguiti in meno di 4 mesi.

Sea of Stars è giunto sul mercato il 29 agosto 2023 e, a distanza di poco meno di due settimane dal compimento del quarto mese di vita, il titolo targato Sabotage Studio ha ottenuto un risultato alquanto sorprendente. Dopo pochi giorni dalla premiazione come miglior gioco indie del 2023, è ora giunta l'occasione di poter festeggiare un ulteriore risultato positivo registrato dall'azienda videoludica. Avete giocato Sea of Stars in questi mesi? Se sì, ritenete che sia l'esperienza indipendente dell'anno quasi giunto al termine? In attesa di un vostro commento, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione dello splendente Sea of Stars, un RPG che ha innovato la tradizione.