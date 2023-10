Sea of Stars non si espande, ma si migliora: arriva la patch 1.0.46131

Come vi raccontiamo nella nostra recensione di Sea of Stars, il gioco di ruolo a turni di Sabotage Studio si focalizza prima di tutto sul viaggio. Con la patch 1.0.46131 i suoi contenuti non vengono estesi, ma l'esperienza di gioco nel suo complesso viene migliorata e corretta.

Come indicato nelle patch notes, il cui elenco completo - attenzione - contiene spoiler, sono state aggiustate le collisioni in diverse circostanze e, nonostante non siano introdotte particolari funzionalità, la patch è significativa dal punto di vista della mole di correzioni che implementa.

La gestione del combattimento, ad esempio, è stata aggiornata per impedire ai bersagli che hanno abbandonato lo scontro di controllare le aree di danno. In più, è stato aggiunto un controllo per impedire il softlock quando un incontro viene attivato mentre il giocatore sta cambiando zona o teletrasportandosi.

Ancora, è stato risolto un problema di softlock che poteva verificarsi quando un nemico riproduceva la sua animazione di attacco mentre era ferito e un altro errore che poteva verificarsi in caso di collisione con un nemico mentre si sfrecciava attraverso un gate di propulsione.

Molte sistemazioni sono specifiche di eventi o battaglie, ma è stato anche aggiunto un controllo per disabilitare l'interazione con i moli della mappa del mondo durante la transizione al campo per evitare softlock causati da transizioni contrastanti. Vi ricordiamo, infine, che per Sea of Stars è previsto anche un DLC.