Sea of Stars, non è ancora finita: il team conferma i DLC per l'ottimo GDR

Mentre il team di sviluppo festeggia le oltre centomila copie vendute da Sea of Stars al day one a dispetto dell'esordio del gioco su Xbox Game Pass e PlayStation Plus, non si smette di lavorare in quel di Sabotage Studio.

Nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Canada, il game director Thierry Boulanger ha infatti confermato che la software house è attualmente impegnata su più fronti. Uno di questi - si apprende - è intenzionato ad ampliare l'immaginario di Sea of Stars, con parte degli sviluppatori di Sabotage Studio dedita alla creazione di DLC del nuovo gioco di ruolo. Su questi ultimi, tuttavia, al momento non vi sono informazioni ufficiali disponibili.

Parallelamente, il resto del team con sede in Quebec è impegnato nella realizzazione di un "nuovo progetto". Inutile dire che anche in questo caso il riserbo è d'obbligo, con la software house che non si è sbottonata sulla natura di questo futuro videogioco. Non è ad ogni modo da escludere la possibilità di assistere prossimamente all'annuncio di un terzo titolo ambientato nel mondo di The Messenger e Sea of Stars.



Nel frattempo, la calorosa accoglienza riservata a Sea of Stars conduce il GDR sul sentiero dei possibili candidati ai The Game Awards 2023, accanto a produzioni del calibro di Baldur's Gate III, Starfield e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.