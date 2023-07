Sea of Stars su PC, console e Game Pass: nuovo gameplay dall'ID@Xbox Showcase

Al valzer degli annunci dell'ID@Xbox Showcase estivo partecipano anche gli studi Sabotage con un video che ci reimmerge nelle atmosfere fiabesche di Sea of Stars per mostrarci delle scene di gameplay tratte dalla nuova demo disponibile su piattaforme Xbox.

Il breve ma intenso filmato datoci in pasto dalla software house indie ci aiuta a delineare il quadro ludico, narrativo e contenutistico di questa avventura 'a tinte nostalgiche' ispirata ai capitoli originari di serie culto come Final Fantasy, Chrono Trigger e Mana.

Scorrendo le scene del nuovo video possiamo quindi ammirare delle sequenze di combattimento alternate a frangenti più 'esplorativi', con tanto di enigmi e minigiochi da risolvere per progredire nella campagna principale e scoprire nuove aree dell'enorme mappa. Ad arricchire ulteriormente l'esperienza di gioco ci penseranno i brani originali di Yasunori Mitsuda, il compositore di Chrono Cross e Xenoblade Chronicles 2.

Il lancio di Sea of Stars è fissato per il sempre più prossimo 29 agosto su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con approdo immediato nel catalogo di Xbox e PC Game Pass. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate l'elenco delle 40 demo da provare durante l'ID@Xbox estivo.