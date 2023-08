Sea of Stars su PC, console, Game Pass e PS Plus: il GDR fantasy incanta in video

Contestualmente all'annuncio dell'edizione fisica di Sea of Stars arriva anche l'immancabile video di lancio, un filmato denso di scene di gameplay inedite che ci aiutano a familiarizzare con i personaggi, le ambientazioni fiabesche e le dinamiche ruolistiche di questo progetto ispirato ai grandi JRPG del passato.

La nuova avventura tratteggiata dagli studi Sabotage ci catapulta in una dimensione parallela piena di attività da svolgere e di interessanti PNG, un microcosmo interattivo magnificamente ricostruito in pixel art che trae spunto da serie culto come Final Fantasy, Chrono Trigger e la serie Mana.

Il trailer di lancio datoci in pasto dalla software house indie ci permette così di osservare nel dettaglio il sistema di combattimento, le dinamiche legate all'esplorazione free roaming, gli enigmi ambientali e alcune delle storie che andranno a imperlare una campagna principale incentrata sulla battaglia contro le forze del male al seguito del crudele alchimista Fleshmancer. Il tutto, accompagnato dai brani originali di Yasunori Mitsuda, il compositore di Chrono Cross e Xenoblade Chronicles 2.

Senza indugiare oltre, vi ricordiamo che Sea of Stars arriverà il 29 agosto su PC, PS4, Xbox One Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con approdo immediato nel catalogo di Xbox Game Pass e PlayStation Plus. Ma prima, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere il nostro speciale su Sea of Stars, una fiaba piratesca travestita da GDR vecchio stile.