Sea of Stars: tutti i premi legati alle conchiglie arcobaleno

Tra i molti tesori nascosti da Sabotage Studio all’interno di Sea of Stars troviamo le conchiglie chiamate Rainbow Conch. Se raccolti in abbondanza, questi gusci variopinti danno accesso a premi unici ottenibili presso il villaggio sommerso di Docarria. Di seguito trovate un elenco delle ricompense che spettano a chiunque completi tale quest.

4 Rainbow Conch: Inn Plans (utile alla costruzione di Mirth)

11 Rainbow Conch: Cornucopia (un amuleto che aumenta la salute massima di tutto il party)

19 Rainbow Conch: Shop Plans (utile alla costruzione di Mirth)

22 Rainbow Conch: Fishing Hut Plans (utile per costruire Mirth e ottenere alcune Reliquie)

27 Rainbow Conch: Falcon-eyed Parrot (strumento che favorisce il completismo)

35 Rainbow Conch: Ricetta Poutine (cibo che cura completamente un alleato privo di sensi)

39 Rainbow Conch: Spa Plans (utile alla costruzione di Mirth)

47 Rainbow Conch: Ricetta Pudding Chomeur (cibo che fa recuperare tutti i PM a un alleato)

60 Rainbow Conch: Rainbow Star (indispensabile per ottenere il vero finale di Sea of Stars)

Sapevate che Sea of Stars è presente nei cataloghi di PlayStation Plus e Xbox Game Pass, oltre che disponibile per PC e Nintendo Switch? Sulle pagine di Everyeye.it potete anche trovare una guida a tutte le reliquie nascoste in Sea of Stars, manufatti grazie ai quali è possibile personalizzare la propria esperienza di gioco in questo nuovo e apprezzato RPG.