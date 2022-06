Sea of Stars: il prequel di The Messenger è stato rinviato al 2023

Gli sviluppatori di Sabotage Studio hanno pubblicato un nuovo messaggio sulle proprie pagine social per annunciare che Sea of Stars, il gioco di ruolo che farà da prequel all'action-platformer The Messenger, è stato ufficialmente rinviato al 2023.

La software house canadese ha giustificato il rinvio affermando di voler dare priorità alla salute psicofisica dei suoi sviluppatori e alla qualità stessa del gioco che andranno a pubblicare su PC e console nel corso del prossimo anno.

"Mentre ci stiamo avvicinando a un traguardo molto importante, la strada per il lancio diventa più chiara ed eccoci qui con un lungo testo con alla base i nostri loghi", afferma Sabotage in una nota diffusa su Twitter. "Tenendo presenti le nostre due priorità principali, la qualità della vita per il nostro team e la qualità del gioco finito, possiamo confermare che Sea of Stars uscirà nel 2023.

Comprendiamo che chiedervi di aspettare non è poco e vogliamo sinceramente ringraziare la community per il supporto travolgente e le sensazioni positive. Nel frattempo, stiamo esaminando le opzioni per dare a tutti una porzione giocabile del titolo quest'anno". Sembra dunque possibile che una demo di Sea of Stars possa concederci un assaggio del gioco entro la fine del 2022.

Al contrario del suo prequel basato su un gameplay a scorrimento laterale e su un sistema di combattimento in tempo reale (qui trovate la nostra Recensione di The Messenger), Sea of Stars propone una serie di meccaniche ispirate ai grandi classici del genere JRPG, primi su tutti i vecchi capitoli di Final Fantasy. Il gioco arriverà su PC e Nintendo Switch, ma anche su "altre piattaforme" non meglio specificate.