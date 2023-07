Sea of Stars, pronti per partire all'avventura? Il GDR di Sabotage va in fase Gold

Sea of Stars è una fiaba piratesca travestita da RPG vecchio stile, come raccontatovi dettagliatamente nell'articolo dedicato al progetto ideato dai ragazzi di Sabotage Studio a partire dalla campagna Kickstarter che ha dato via ai lavori sul titolo. Pronti ad immergervi in questa nuova grande avventura? Il lancio è vicino e giungono liete notizie.

Nella giornata di oggi, l'account Twitter di Sea of Stars ha dichiarato in via ufficiale quanto segue: "Sea of Stars ha raggiunto la fase Gold! La build principale è stata sottoposta a certificazione e significa che le prossime persone che proveranno il gioco sarete voi. Grazie ancora per il supporto travolgente negli anni; speriamo che non vediate l'ora di immergervi in un'entusiasmante avventura".

Si conclude così la fase più travagliata dello sviluppo di un progetto per dare il via ai ritocchi finali all'attesissimo titolo in approdo sul mercato videoludico alla fine del prossimo mese. Il 29 agosto sarà il momento della verità per conoscere più nel dettaglio quanto realizzato dai ragazzi di Sabotage Studio, anche a seguito delle importanti presentazioni di Sea of Stars su PC, console e Game Pass con il gameplay trailer dell'ID@Xbox Showcase. La demo di Sea of Stars è arrivata già da diversi giorni, perciò l'attesa di vedere Sea of Stars in azione si fa sentire sempre di più.