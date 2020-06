Sea of Stars: pubblicato un nuovo gameplay trailer per il prequel di The Messenger

Sabotage Studio ha approfittato della vetrina del Summer Game Fest per presentare il nuovo gameplay trailer di Sea of Stars, il GDR nato su Kickstarter e fortemente ispirato ad un capolavoro senza tempo come Chrono Trigger.

Sea of Stars è un gioco di ruolo a turni che si rifà ai classici degli anni '90, ambientato nell'universo di The Messenger, il precedente titolo dello studio. La storia racconta le vicende di due Figli del Solstizio che uniranno il potere del Sole e della Luna per eseguire l'Eclissi Magica, l'unica magia in grado di contrastare il malvagio alchimista The Fleshmancer. Il tutto con uno stile che mira a modernizzare il classico GDR bilanciando l'effetto nostalgia e il semplice divertimento.

La campagna Kickstarter per Sea of Stars ha visto la partecipazione di migliaia di appassionati con oltre 1.5 milioni di dollari canadesi raccolti. Il gioco vedrà inoltre la collaborazione del famoso compositore Yasunori Mitsuda, autore delle colonne sonore di titoli rimasti nella storia come Chrono Trigger, Xenogears e Shadow Hearts.

Intanto The Messenger, il primo gioco sviluppato da Sabotage Studio, arriverà presto anche su Xbox One. Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Sea of Stars è previsto per il 2022 su PC e console.