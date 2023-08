Sea of Stars punta al GOTY: accoglienza da urlo nelle prime recensioni

Al già lungo elenco dei migliori videogiochi del 2023 si è appena aggiunto Sea of Stars: stando alle prime recensioni internazionali, il GDR fantasy di Sabotage Studios ha tutte le carte in regola per contendersi l'ambita statuetta del GOTY nel corso dei The Game Awards di fine anno e degli altri eventi di settore.

Se non ci credete, date un'occhiata alla scheda OpenCritic di Sea of Stars: l'avventura ruolistica in pixel art della software house canadese vanta l'incredibile media voto di 94 su 100, espressa su un totale di 18 analisi di altrettante testate videoludiche internazionali.

Oltre al voto finale, il tenore entusiastico dei giudizi espressi dalla critica di settore si riflette plasticamente negli approfondimenti sul gameplay e sui contenuti della nuova esperienza fantasy ispirata a GDR culto come Final Fantasy, Chrono Trigger e la serie Mana.

Tra i numerosi punti di forza citati dagli esperti di settore, viene segnalato il meticoloso lavoro svolto dagli autori nordamericani nella ricostruzione degli scenari in uno squisito stile retrò, oltre alla bontà del sistema di combattimento, alla profondità delle dinamiche ruolistiche legate alla progressione delle abilità e ad una storia incredibilmente strutturata.

Solo con il tempo, e con la pubblicazione di ulteriori recensioni, capiremo se la media voto stratosferica di Sea of Stars andrà cristallizzandosi: in tal caso, la gemma RPG degli studi Sabotage potrebbe davvero candidarsi a diventare una delle più grandi sorpresi dei prossimi TGA. In attesa di scoprirlo, vi lasciamo in compagnia dell'ultimo, incantevole video di Sea of Stars che ne precede l'approdo su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S previsto per domani, martedì 29 agosto, con ingresso immediato nel catalogo di PlayStation Plus e Xbox Game Pass.