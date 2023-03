Sea of Stars, sorpresa: il GDR fantasy arriverà anche su Xbox One e Series X/S

Nella già ampia rosa di piattaforme destinate ad accogliere in estate il GDR fantasy Sea of Stars ci saranno anche Xbox One e Xbox Series X/S, confermano i ragazzi di Sabotage Studio con il video appena pubblicato sui social dal team Xbox.

L'avventura in pixel art che farà da prequel a The Messenger, quindi, approderà anche su console verdecrociate, per la felicità di tutta la community Xbox che guarda con estremo interesse a questo genere di esperienze ruolistiche 'a tinte nostalgiche'.

Con Sea of Stars, gli sviluppatori canadesi promettono infatti di proiettare i patiti di GDR e JRPG 'vecchia scuola' in una dimensione estremamente profonda, tanto dal punto di vista strettamente ludico quanto sotto il profilo della narrazione. Il compito affidato ai giocatori sarà quello di intraprendere un lungo viaggio insieme ai Figli del Solstizio per eseguire il potente incantesimo della Magia dell'Eclissi per evitare l'invasione delle creature evocate dall'alchimista malvagio Fleshmancer.

Sul fronte del gameplay, chi segue con attenzione lo sviluppo di questo progetto saprà già che Sea of Stars si rifà ai GDR per console 16-bit e ai giochi di ruolo giapponesi di metà anni '90 per proporre un sistema di esplorazione e combattimento mutuato da Chrono Trigger e dai capitoli iniziali di Final Fantasy e della serie Mana. Ad arricchire il tutto ci penserà la colonna sonora originale di Yasunori Mitsuda, il compositore di Chrono Trigger e Xenoblade Chronicles 2.

La commercializzazione di Sea of Stars è prevista per il 29 agosto su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.