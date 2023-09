Sea of Stars supera le previsioni di vendita annuali in una sola settimana: è un successo

Sea of Stars continua a mietere successi: a una settimana dal lancio il gioco ha venduto oltre 250.000 copie, un risultato incredibile se pensiamo che il team di sviluppo aveva pianificato di raggiungere questi numeri in dodici mesi.

Il team è senza parole per questi traguardi, le previsioni di vendita iniziali erano fissate a 250.000 copie in un anno mentre Sea of Stars ha venduto 100.000 copie il primo giorno ed ha raggiunto quota 250.000 download nella prima settimana, e questo nonostante il gioco sia disponibile sin dal day one nei cataloghi di Xbox Game Pass, PC Game Pass e PlayStation Plus Extra e Premium.

Se siete ancora indecisi potete provare la demo gratis di Sea of Stars o in alternativa scaricare il gioco completo dai servizi in abbonamento di Microsoft e Sony. Nel frattempo lo studio sta lavorando ad un DLC di Sea of Stars e ad un progetto del tutto nuovo slegato da questa proprietà intellettuale, però è ancora troppo presto per saperne di più.

Sea of Stars si sta rivelando un grande successo, un piccolo fenomeno indie che ne siamo certi, continuerà a riscuotere sempre maggiori consensi grazie al passaparola sulle piattaforme social. Voi avete giocato a Sea of Stars, vi è piaciuto? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.