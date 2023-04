Sea of Stars, lo sviluppo procede spedito: un tuffo nella nostalgia con le clip del GDR

Lo sviluppo dell'attesissimo GDR fantasy Sea of Stars va a gonfie vele, confermano i ragazzi di Sabotage con delle clip ingame che testimoniano l'impegno profuso dagli autori di questa ambiziosa avventura ruolistica 'a tinte nostalgiche'.

Nei nuovi gameplay trailer confezionati da Sabotage, il team indie rinsalda il 'legame spirituale' tra la dimensione interattiva Sea of Stars e il caleidoscopico multiverso dei capitoli originari di serie culto come Final Fantasy, Chrono Trigger e la serie Mana.

Scorrendo le scene delle ultime clip possiamo immergerci nelle atmosfere in pixel art di Sea of Stars per osservare nel dettaglio il sistema di combattimento, le attività di esplorazione free roaming e gli enigmi ambientali da completare nei dungeon che imperlano la mappa.

Chi vorrà fermare i piani malvagi dell'achimista Fleshmancer, di conseguenza, dovrà compiere un lungo viaggio costellato di pericoli e, con essi, di occasioni per acquisire l'esperienza, le abilità e gli equipaggiamenti necessari a superare le battaglie più ardue. Ad arricchire ulteriormente l'esperienza di gioco ci penseranno i brani originali firmati da Yasunori Mitsuda, il compositore di Chrono Cross e Xenoblade Chronicles 2.

La commercializzazione di Sea of Stars è prevista per il 29 agosto su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X|S in versione ottimizzata per le console Sony e Microsoft di ultima generazione. Sapevate che nel 2020 Sea of Stars ha raccolto più di un milione di euro su Kickstarter?