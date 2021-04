Sea of Stars: teaser del trailer in cinematica e gameplay del GDR prequel di The Messenger

Grazie anche al decollo di Sea of Stars su Kickstarter, proseguono spediti i lavori sul GDR prequel di The Messenger. A confermarlo sono gli stessi autori degli studi Sabotage con dei nuovi video gameplay che mostrano gli scenari, gli elementi dell'interfaccia e i protagonisti di questo ambizioso progetto in pixel art.

I brevi filmati confezionati dagli sviluppatori canadesi danno modo ai fan del genere di familiarizzare con le ambientazioni e gli eroi di questo GDR che punta dritto al cuore e ai ricordi dei giocatori cresciuti negli anni '90 con titoli come Final Fantasy, Chrono Trigger e la serie di Mana.

I sei protagonisti dell'opera saranno chiamati a intraprendere un lungo viaggio insieme ai Figli del Solstizio per evitare che l'alchimista malvagio Fleshmancer evochi il suo esercito di creature d'ombra. Parallelo e complementare alla grafica "nostalgica" e al un plot narrativo "classico" ci sarà però un sistema di combattimento che, nelle intenzioni delle fucine digitali di Sabotage, contribuirà a svecchiare le meccaniche ruolistiche dei GDR a turni.

In calce alla notizia trovate anche il teaser del video in cinematica che gli autori nordamericani contano di pubblicare in forma completa nel corso delle prossime settimane. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia degli ultimi filmati e vi ricordiamo che Sea of Stars sarà disponibile nel 2022 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.