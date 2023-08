Sea of Stars è tradotto in italiano oppure no?

Sea of Stars sembra avere tutte le carte in regola per imporsi come uno dei migliori giochi di ruolo del 2023. Al lancio Sea of Stars ha venduto 100mila copie in un giorno, conquistando subito grandi consensi. E trattandosi di un RPG, testi e dialoghi sono una costante nel gioco targato Sabotage Studio.

Proprio per questo motivo in molti potrebbero chiedersi se Sea of Stars presenta la localizzazione in lingua italiana per testi ed interfaccia, così da renderlo perfettamente comprensibile per chiunque. La risposta purtroppo è negativa: Sea of Stars non è tradotto in italiano in alcun modo, nemmeno per quanto riguarda menù ed interfaccia. Oltre all'inglese le lingue disponibile per l'RPG sono francese, tedesco, spagnolo, giapponese, coreano, portoghese, russo e cinese.

La mancanza dell'italiano potrebbe dunque essere effettivamente un ostacolo per chi non mastica bene la lingua inglese o una qualunque delle altre disponibili, per via della presenza di testi e menù in gran quantità che renderebbe più difficoltoso riuscire a godersi al massimo quanto offre l'RPG targato Sabotage Studio. Non è comunque del tutto da escludere che la localizzazione in italiano possa arrivare in un secondo momento tramite patch, tuttavia per adesso non ci sono indicazioni verso tale direzione.

Sea of Stars ha ottenuto eccellenti valutazioni dalla critica, che lo ha già posto tra i migliori giochi del 2023.