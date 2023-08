Sea of Stars ha venduto 100.000 copie in un giorno nonostante sia su Game Pass e PS Plus

Uscito il 29 agosto su PC e tutte le console, Sea of Stars si è rivelato un enorme successo di critica ma anche di pubblico: il passaparola positivo e le ottime recensioni di Sea of Stars hanno permesso al gioco di vendere ben 100.000 copie al day one, come annunciato dagli sviluppatori.

Il team di sviluppo si dice "senza parole" per questo risultato, sicuramente numeri importantissimi per un gioco indipendente che può contare su un budget ridotto per il marketing e la promozione. Numeri che assumono un significato ancora più interessante se pensiamo che Sea of Stars è disponibile su Xbox Game Pass e PlayStation Plus sin dal day one (il gioco è uscito mercoledì 29 agosto), segno evidente di come il pubblico abbia voluto premiare gli autori acquistando il gioco, dando fiducia ad un team che nel corso del tempo si è sempre rivelato chiaro, leale e corretto con la sua fanbase.

Sea of Stars è un gioco di ruolo fantasy stile 16-bit con grafica in Pixel Art, una produzione che si ispira ai grandi classici del genere usciti su SNES come Chrono Trigger e Final Fantasy VI di Square Enix. Un gioco destinato probabilmente a riscuotere un notevole successo, considerando l'ottima partenza iniziale.