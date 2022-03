Sea of Thieves 2 è in arrivo su PC e Xbox? Un leak sembra confermarlo

A distanza di pochissimo tempo dall'annuncio di nuovi contenuti per Sea of Thieves, che si prepara ad accogliere la Stagione 6, il titolo Rare torna sotto i riflettori per un misterioso avvistamento che potrebbe aver confermato l'esistenza del secondo capitolo del gioco Rare.

Nel corso delle ultime ore è infatti spuntato su Twitter un post di IdleSloth, popolare insider del mondo Microsoft che gode di una certa fama sui social, che ha pubblicato uno screen di Discord davvero particolare. Nell'immagine si vede chiaramente un giocatore che su Discord sta giocando a Sea of Thieves 2.

Ecco di seguito il tweet:

"C'è qualcuno chiamato Atherza sul canale Discord ufficiale di Sea of Thieves, sembrerebbe si tratti di un content creator sponsorizzato da Rare. Sul canale Discord risulta che l'utente stia giocando l'Alpha di Sea of Thieves 2 e che stia esplorando le isole ghiacciate."

Il fatto che si tratti di un content creator ufficiale e l'immediata rimozione del tweet dai social potrebbero essere due chiari indizi dell'affidabilità del leak in questione. In ogni caso bisognerà attendere un annuncio ufficiale da parte di Microsoft per avere la certezza dell'esistenza di Sea of Thieves 2.

