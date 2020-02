Sea of Thieves accoglie Crews of Rage: i nuovi contenuti sono ora disponibili!

Nel corso del mese di gennaio, la community aveva potuto festeggiare il debutto di Legends of the Sea in Sea of Thieves, ma ulteriori novità sono ora a disposizione per tutti i pirati al largo nel titolo!

L'esclusiva Microsoft ha infatti accolto un nuovo aggiornamento, battezzato dal team di sviluppo "Crews of Rage". Alcuni dettagli in merito erano stati condivisi dai ragazzi di Rare all'interno di un nuovo appuntamento video con la community. Denominato "Sea of Thieves News" quest'ultimo rappresenta una sorta di TG interamente dedicato all'avventura piratesca disponibile in esclusiva su PC Windows e Xbox One. Ora, il ricco update torna a mostrarsi in un video di approfondimento, che potete visionare comodamente in apertura a questa news.



Il nuovo update introduce in-game il pericoloso Forziere della Rabbia, un oggetto particolarmente scottante, in grado di seminare furente distruzione attorno a sé. Questa nuova tipologia di forziere maledetto sembra in grado di introdurre nei mari di Sea of Thieves un'ulteriore minaccia per i viaggiatori dei Sette Mari. Ma non solo: sembra infatti che il ritorno del Signore degli Scheletri stia spingendo questi ultimi a raggiungere l'area di Molten Sands Fortress. Siete pronti a radunare la vostra ciurma?



L'aggiornamento Crews of Rage è ora disponibile in Sea of Thieves.