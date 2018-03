Sea of Thieves accolto tiepidamente nelle prime recensioni della stampa internazionale

E' difficile al momento valutare un gioco come: i server sono stati aperti per tutti il giorno del lancio (20 marzo) e alcuni bug di troppo, uniti all'enorme afflusso sui server, hanno causato qualche problema indesiderato, chesta cercando di risolvere nel minor tempo possibile.

Poche, pochissime, le testate internazionali che hanno pubblicato una recensione completa di Sea of Thieves, tra queste toviamo Attack of the Fanboy (3.5/5), CCC (4.1/5), CGM (5.5/10) e Fandom (6/10), le quali hanno accolto il gioco Rare con giudizi piuttosto tiepidi, evidenziando la presenza di bug (ricordiamolo, in via di risoluzione) e una certa mancanza iniziale di contenuti, oltre a una direzione forse non sempre chiara per quanto riguarda il gameplay.

Su Metacritic, il Metascore è pari a 67/100, destinato a cambiare (in positivo o negativo) con l'arrivo di ulteriori recensioni. In attesa del parere definitivo, il nostro Francesco Serino si è espresso in questi termini su Sea of Thieves: "È come se Rare avesse giocato a tutti gli ultimi MMO Light alla Destiny e alla The Division e abbia infine deciso di creare un gioco utilizzandone gli aspetti più controversi, come la mancanza di profondità, di obiettivi, senza dimenticare l'insita ripetitività del gameplay. Quello che cercheremo di capire nelle prossime ore insieme al gioco è se questo folle piano ha un senso, o se dovremo per forza di cose aspettare che questo titolo cresca, ma soprattutto si trasformi, nel tempo."