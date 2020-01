Sea of Thieves: parte l'Affiliate Alliance con la partecipazione della community italiana

Il nuovo video confezionato dalla community italiana di Sea of Thieves festeggia il lancio dell'Affiliate Alliance, il nuovo programma organizzato da RARE per rinsaldare ulteriormente il proprio rapporto con i fan del loro sandbox piratesco su PC Windows 10 e Xbox One.

Con l'Affiliate Alliance, gli sviluppatori inglesi danno modo agli appassionati del titolo di contribuire allo sviluppo dei prossimi aggiornamenti gratuiti.

La nuova iniziativa di RARE coinvolge un totale di sei community ufficiali di Sea of Thieves, ivi comprese quella statunitense, russa, tedesca, brasiliana, francese e, appunto, quella italiana di SeaOfThieves IT. Il filo diretto tra la sussidiaria britannica degli Xbox Game Studios e le comunità più affiatate di appassionati di SoT aprirà un canale di comunicazione privilegiato per offrire spunti, suggerimenti e consigli sul percorso da tracciare assieme agli sviluppatori per dare forma ai prossimi aggiornamenti dell'avventura a mondo aperto.

Ad accompagnare il lancio dell'Affiliate Alliance troviamo anche la nuova pagina aperta sul sito ufficiale di Sea of Thieves, con tutte le indicazioni utili per chi desidera rinsaldare il proprio rapporto con la community e partecipare agli eventi stringendo amicizia con nuovi compagni di ciurma. Tra gli ultimi eventi che hanno interessato l'universo di Sea of Thieves, citiamo ad esempio le nuove avventure piratesche con l'update Legends of the Sea.