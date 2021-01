Sea of Thieves si aggiorna su Xbox Series X con la modalità 1080p/120fps

Come gli appassionati del gioro piratesco ben sapranno, Sea of Thieves si è già aggiornato nei mesi scorsi per accogliere l'upgrade next-gen su Xbox Series X|S. Rare ha però continuato a lavorare per poter offrire da oggi delle nuove opzioni per i possessori delle console Microsoft.

Con la patch next-gen, Sea of Thieves era già capace di girare in 4K/60fps su Series X e in 1080p/60fps su Series S, con sensibili miglioramenti nei tempi di caricamento su entrambe le piattaforme. Con questo nuovo aggiornamento pubblicato dal team di sviluppo, i possessori di Xbox Series X saranno d'ora in avanti in grado di selezionare la modalità 1080p/120fps, a patto che i propri monitor o PC siano compatibili con essa.

La novità, pensata per quei giocatori che prediligono la massima fluidità di gioco rispetto all'aspetto grafico, è stata lanciata come parte del corposo aggiornamento che ha dato il via alla Stagione 1 di Sea of Thieves proprio oggi, giovedì 28 gennaio. Si tratta del cambiamento più ambizioso nella storia del gioco: ogni Season durerà tre mesi e verranno introdotte di volta in volta nuovi eventi, modalità e ricompense da ottenere. Portando a termine le nuove quest si otterranno punti Fama, con 100 livelli e 10 fasi di progressione con cui sbloccare i vari premi in-game. La struttura delle stagioni porta con sé anche l'arrivo del Plunder Pass, colmo di ulteriori ricompense acquistabili a con valuta reale (9,99 euro) o accumulando un totale di 999 Ancient Coins.